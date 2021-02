Girone F, giudice sportivo: fermati in cinque. Tre turni a Gagliardini

9Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta dell’1 febbraio 2021, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 31/ 1/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.300,00 REAL GIULIANOVA

Per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società avvicinato con fare minaccioso il Direttore di gara mentre gli rivolgeva espressione offensiva ed intimidatoria. Al termine della gara la condotta veniva reiterata da altra persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società indebitamente presente nell'area antistante gli spogliatoi.

MEDICI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 2/2021

FRANCHI NICOLA (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

Allontanato per indebito ingresso sul terreno di gioco protestando all'indirizzo di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all'Arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GAGLIARDINI ALEX (CYNTHIALBALONGA)

Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PEPE ALFONSO (PINETO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

LOVISO MASSIMO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MERKAJ SILVIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

FRABOTTA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

GIAMPAOLO DANIEL (CASTELFIDARDO)

FRULLA MATTIA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

VAN RANSBEECK KENNETH (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

CAMARA KABINE (APRILIA RACING CLUB SRL)

SOSSAI FABIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

D'EGIDIO STEFANO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MAZZEI TOMMASO (CYNTHIALBALONGA)

PAOLI LORENZO (PINETO CALCIO)

GENTILE VINCENZO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

ALIFFI EMANUELE (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

SANSEVERINO ALESSANDRO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

PANAIOLI LORENZO (CYNTHIALBALONGA)

SALVATORI DAVIDE (PINETO CALCIO)

PAUDICE LUCA (REAL GIULIANOVA)

MARCHIONNI LORENZO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

BARBAROSSA DANILO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CORCIONE MARIO (CASTELFIDARDO)

PERPEPAJ DIENIS (CASTELFIDARDO)

SBARDELLA LUCA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMOUZOU NICOLAS JULIEN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

PERTOSA ALESSIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D)

ANCINELLI LEONARDO (REAL GIULIANOVA)

DIARRA BOUBACAR (VASTESE CALCIO 1902)

RAUCCI FERDINANDO (VASTOGIRARDI)