Chiuso il mercato della Salernitana: non è arrivato il tanto atteso attaccante, nessuna soluzione in uscita anche per Micai che resta in granata. Ecco il riepilogo delle operazioni:

ACQUISTI

Coulibaly, Kiyine, Durmisi, Sy, Jaroszynski, Boultam

CESSIONI

Giannetti, Karo, Baraye, Lopez