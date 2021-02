Modesto: “La Pro Patria ci ha concesso poco, ora testa al Renate”

La Pro Vercelli non va oltre lo zero a zero in casa contro la Pro Patria, un pareggio che non può soddisfare mister Modesto perché le bianche casacche hanno giocato la ripresa undici contro dieci: “Abbiamo giocato contro una formazione che ha subito pochi gol, rimane bassa e lavora bene in fase difensiva chiudendo tutti gli spazi. Nella ripresa dovevamo essere meno frettolosi, nella prima frazione abbiamo avuto buone occasioni, nella ripresa potevamo passare con la conclusione di Emmanuello.

La Pro Patria è una squadra tosta, mercoledì torniamo in campo per una gara importante, rivedremo il match di oggi per capire cosa poter migliorare. Gli infortuni delle nostre punte centrali hanno contribuito al fatto di non poter riempire l’area nella ripresa, non avevamo giocatori di quel tipo”.