Pari tra Reggina e Salernitana: Djuric sbaglia un rigore

Termina con un pareggio il posticipo di Serie B tra Salernitana e Reggina: reti inviolate tra le due squadre.

Le migliori chance per i padroni di casa in avvio con Menez e Edera; per i granata una sola grande occasione su calcio di rigore ma Djuric si fa ipnotizzare da Nicolas.

TABELLINO

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Loiacono (47'st Dalle Mura), Cionek, Stavropoulos, Liotti; Bianchi, Crimi; Edera (36'st Micovschi), Folorunsho, Menez (36'st Bellomo); Montalto (44'st Denis).A disp: Guarna, Plizzari, Delprato, Faty. All: Baroni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly (20'st Kiyine), Di Tacchio (20'st Schiavone), Capezzi, Cicerelli (16' Durmisi); Gondo (20'st Tutino); Djuric.A disp: Adamonis, Sy, Aya, Anderson, Dziczek, Veseli. All: Castori

Arbitro: Abisso di Palermo