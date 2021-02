Il foggiano Samele vola in Serie A: è un nuovo giocatore del Sassuolo

Nuova avventura per il talentuoso attaccante Luigi Samele: Il classe 2002 di Carapelle, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto dal Monopoli al Sassuolo, dove troverà un altro grande ex rossonero, vale a dire mister Roberto De Zerbi.

In questa prima parte di stagione Samele è stato protagonista con la compagine biancoverde nel campionato di Lega Pro con la quale si è messo in mostra attirando su di sé l'attenzione di diversi club professionisti. L'ottimo rapporto poi tra i due club ha favorito l'approdo dell'attaccante in Emilia Romagna.

"Che avesse i piedi buoni lo sapevamo. Il gol al Foggia lo ha confermato, anche se non ce n'era bisogno - commenta il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele -. Siamo orgogliosi di annunciare che Carapelle balza in serie A grazie a Gigi Samele, che da oggi approda alla corte di Roberto De Zerbi al Sassuolo.

Un grande in bocca al lupo a Gigi, che in Emilia certamente troverà l'ambiente giusto per farsi conoscere e crescere, grazie anche alla guida del tecnico bresciano. Forza Gigi!"