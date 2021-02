Doriana Comanda si racconta a IamCMT: "Il calcio è la mia vita"

Doriana Comanda ed il pallone sono un'unica cosa. E' questo ciò che traspare dalla sua voce e dalle sue parole al miele per il calcio, e siamo certi che dall'altro lato del telefono un po' di occhi lucidi li ha. Perché questo è il periodo più duro che il movimento sta vivendo nella sua storia recente, e servirà gente appassionata per costituire il futuro. Doriana, da qualche settimana eletta delegata assembleare dell'AIAC Matera, in merito ha le idee chiare: "Oggettivamente tutto ciò avrà ripercussioni sul futuro. Sarebbe troppo facile parlare di incentivi economici pubblici e privati ma bisogna guardare in faccia la realtà, bisogna tornare a ciò che il calcio era una volta. Ovviamente mi auguro che gli organi preposti ci tutelino e ci supportano con maggiore attenzione e risorse affinché tutto il mondo calcistico possa riprendere e svilupparsi, ma non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo della loro mission, che deve significare aggregazione e crescita dei giovani. Perché dai vivai bisogna ripartire".

Chi è Doriana Comanda?

"Doriana è una ragazza con una passione nel cuore da sempre: il calcio, il calcio, il calcio. Passione forse insolita per una donna, me ne rendo conto, ma davvero non riesco a star lontana da quel rettangolo verde che ormai da più di sei anni è diventata la mia casa: partita come semplice dirigente ma con gli anni ho assunto ruoli di team manager, responsabile e coordinatrice del settore giovanile. Ma soprattutto Doriana, perché è così che mi son sempre fatta chiamare, ha un sogno nel cuore che mi vedrà sempre perseverare e lottare. Non smetterò mai di acquisire competenze per professionalizzare la mia figura ed è per questo che oltre alla licenza UEFA C appena possibile mi piacerebbe diventare collaboratore della gestione sportiva e direttore sportivo ed in particolar modo aspirare alla figura di Mental Coach perché credo sia fondamentale soprattutto per i giovani. Cercherò sempre di dare il mio contributo e soprattutto mettere a disposizione la mia passione e le mie energie per dare sempre più rilievo al movimento calcistico in particolare lucano. Non per ultimo ho deciso di mettermi in gioco come delegata assembleare AIAC Basilicata".

Visto il ruolo che ricopri da qualche settimana, quale sarà il tuo contributo e le idee a favore del calcio lucano?

"Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente gli allenatori della provincia di Matera per la fiducia che hanno accordato a me come delegata assembleare e a tutto il direttivo AIAC Matera, ma in particolar modo all’ottimo risultato elettorale regionale ottenuto con un’affluenza del 90% che ci hanno permesso di costituire dopo 4 anni di lavoro l’AIAC Basilicata che proprio qualche giorno fa ha visto l’elezione di Antonio Finamore a Presidente regionale. Il nostro è un progetto, avviato già da qualche anno, vedrà gli allenatori Lucani protagonisti attivi, in modo da ritrovare in AIAC Basilicata una casa, un riferimento non solo in termini di tutela bensì come occasione di confronto ed ovviamente formazione. Personalmente mi batterò a supporto della diffusione del calcio femminile, movimento in forte espansione al quale l’AIAC guarda con estrema attenzione con l’augurio che il mio possa fungere da esempio per tutte le donne con la mia stessa passione".

Cosa manca ancora al calcio femminile per continuare a crescere vertiginosamente?

"Siamo sulla strada giusta finalmente e ciò mi rende felice perché ho sempre creduto nella presenza delle donne nel mondo del calcio. Fenomeno partito come un’imposizione della cosiddetta “quota rosa” ma ormai non rappresentiamo più semplicemente un numero. La strada da fare è ancora tanta, anche in Basilicata, e mi auguro che ogni giorno ci siano sempre più persone che ci credano e che investano in noi donne. Esorto anche le società dilettantistiche sulla scia del professionismo a crederci, perché se noi nel nostro piccolo riusciamo a coinvolgere quante più ragazze possibili allora ne gioverebbe tutto il movimento, e chissà un giorno aspirare anche a vincerli i mondiali. E perché no, vedere anche un’allenatrice alla giuda di un club di serie A. Crediamoci ed adoperiamoci insieme".