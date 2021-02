Doppia operazione in entrata e in uscita per il Picerno. Nella giornata di ieri il direttore generale Vincenzo Greco ha ceduto il difensore Ciro Sicuro, classe 2000, al Cassino. Invece in entrata è stato acquisito a titolo temporaneo il portiere Federico Siani, classe 2002, di proprietà della Turris e che per la prima parte di stagione è stato il secondo di Polizzi al Rotonda.