Stangata per il Francavilla: due squalificati e ammenda di 2500 euro

Mano pesante del giudice sportivo per il Francavilla. A partire da due calciatori e un massaggiatore squalificati. A saltare la trasferta di Taranto nel turno infrasettimanale di domani saranno il capitano Raffaele Nolè (due giornate) entrato anche in diffida e il difensore Mariano De Col (una), oltre al massaggiatore Vincenzo Iannibelli. Ammenda di 2500 e diffida "per avere propri sostenitori, indebitamente presenti in tribuna in violazione delle normative sulla pandemia, dal 20º del primo tempo e per la intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A. Due di detti sostenitori, al 25º del secondo tempo, lanciavano sputi all’indirizzo di un A.A. che veniva attinto, almeno 5 volte, sulla schiena, ad una spalla ed al volto. I medesimi, peraltro, posizionatisi dietro le spalle dell’A.A., per gran parte della gara, non indossavano le mascherine in violazione delle normative anticovid. Al termine della gara, due soggetti non identificati ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nello spiazzo antistante gli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine, rivolgevano a voce alta espressioni gravemente offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione della violazione delle norme volte a prevenire il diffondersi della pandemia. (RA– RAA)".