Serie D, Picerno-Sorrento e Rotonda-Gelbison si recuperano il 10

Saranno recuperate mercoledì 10 febbraio Picerno-Sorrento per il girone H e Rotonda-Gelbison per il raggruppamento I rinviate per Covid-19 lo scorso 17 gennaio. Nel girone dei melandrini nello stesso giorno saranno disputate Bitonto-Puteolana e Taranto-Fasano, mentre nel raggruppamento dei pollinei si giocheranno Fc Messina-Marina Di Ragusa, Biancavilla-Roccella e Cittanovese-Castrovillari.