Brindisi, Arigliano entra in società: acquisite le quote di Giannelli

Svolta societaria in casa Brindisi. Il main sponsor Daniele Arigliano è ufficialmente un nuovo socio del club adriatico: lo sponsor biancazzurro ha acquisito il 25% delle quote societarie appartenenti all'ormai ex presidente Antonio Giannelli.

Indubbiamente una mossa che dà ossigeno alla società adriatica che adesso può concentrarsi sul mercato.

Nella giornata di ieri intanto è stato definito l'arrivo del giovane Federico Buglia in prestito dalla Virtus Francavilla, nelle prossime ore si proverà invece a chiudere per l'attaccante over che andrà a ricoprire la casella vuota lasciata da Franzese, accasatosi alla Vastese.