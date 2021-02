Potenza, si chiude con 8 acquisti e 6 cessioni Si tratta Mazzeo

Il mercato del Potenza si è chiuso con 8 entrate e 6 uscite (l'ultima è di Viteritti in prestito al Monopoli). In mattinata potrebbe esserci il nono acquisto invernale. Stiamo parlando di Fabio Mazzeo, attaccante classe 1983, 473 partite in carriera e 152 gol, che ieri si è svincolato dal Livorno ed è in procinto di vestire la maglia rossoblu.

ACQUISTI

Marcone, Noce, Gigli, Sepe, Bucolo, Bruzzo, Romero, Cavaliere

CESSIONI

Boldor, Romei, Compagnon, Cianci, Iuliano, Viteritti