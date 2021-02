Gelbison: rinviata la gara con il Roccella

L’Asd Gelbison rende nota la disposizione del Dipartimento Interregionale, che in seguito della richiesta inoltrata della Società Roccella, preso atto della documentazione allegata, proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto, altresì, del protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio, per cause di forza maggiore la gara Roccella-Gelbison (15’ giornata di Campionato Serie D, in programma mercoledì 3 febbraio, è rinviata a data da destinarsi.