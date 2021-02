Calciomercato. I voti alle squadre dal Benevento al Crotone

Ieri alle 20 si è chiusa la finestra invernale del calciomercato che, invece, resta aperta fino al prossimo 30 marzo per i calciatori svincolati. Diamo i voti alle squadre di medio-bassa classifica dopo gli acquisti/cessioni effettuati:

FIORENTINA 6: Sufficienza risicata per i viola che hanno ceduto Cutrone per sostituirlo con il russo Kokorin le cui doti tecniche non sono in discussione, semmai è l'aspetto caratteriale a far sorgere qualche dubbio sulla riuscita della sua avventura in Toscana; Saponara, causa mancato utilizzo, è andato allo Spezia, con il quale si è già messo in mostra. Lirola è stato ceduto al Marsiglia ottenendo una buona plusvalenza. Infine è arrivato Malcuit che è in cerca di riscatto dopo l'esperienza non esaltante con il Napoli.

BENEVENTO 6,5: La dirigenza giallorossa aveva detto che sarebbe stato un mercato "chirurgico" ed ha mantenuto le promesse: sono arrivati Depaoli e Gaich. Il terzino classe '97, oltre a rappresentare una valida alternativa a Letizia, è utilizzabile anche a tutta fascia rappresentando un'ottima soluzione per Inzaghi anche in caso di cambio modulo; la punta argentina è quello che mancava alla Strega in attacco: fisico e centimetri in area avversaria. Ora si attende solo il verdetto del campo che confermi le aspettative. Senza dimenticare che il D.s. Foggia ha già bloccato il marocchino Talbi per il prossimo giugno.

UDINESE 5: Il mercato dei friulani si può riassumere nella cessione di Lasagna al Verona e nell'arrivo di Llorente dal Napoli. La situazione di classifica dei bianconeri è migliorata nelle ultime settimane ma si è pensato più a cedere che ai nuovi arrivi.

GENOA 6,5: Il grifone ha riportato in Italia Strootman, un calciatore che, se nel pieno della forma, può davvero fare la differenza in mezzo al campo; a lui si aggiunge il difensore camerunense, classe '97, Onguené dal Salisburgo, di cui si dice un gran bene, in prestito ed i giovani Portanova e Petrelli arrivati dalla Juventus nell'ambito dell'operazione Rovella. Mister Ballardini aveva già dimostrato di saper fare di necessità virtù visto che stava già operando bene con i giocatori a disposizione: ora è atteso ad una ulteriore conferma.

BOLOGNA 4,5: Ai felsinei di Mihajlovic serviva una prima punta e sono arrivati due difensori centrali. I rossoblù fin dall'inizio della stagione hanno il problema del gol che non è stato risolto anche se i tentativi non sono mancati, vedi Niang: gli arrivi di Soumaro, Faragò e del promettente Antov per il reparto arretrato non vanno certamente a colmare "il peccato originale" dell'assenza di una punta di peso.

SPEZIA 5,5: I liguri avevano una rosa molto ampia ed il loro obiettivo era quello anzitutto di sfoltirla. Hanno saputo cogliere al volo l'occasione che portato Saponara a vestire di bianconero oltre a cedere tre elementi che erano ormai in esubero come Mora, Deiola e Mastinu.

TORINO 7: Mister Nicola, subentrato a Giampaolo, ha fatto delle richieste ben precise ed è stato accontentato con gli arrivi di Sanabria, che sarà il nuovo partner d'attacco di Belotti, anche se Zaza ha mostrato un ottimo stato di forma nelle ultime gare, e Mandragora, che andrà a dirigere le operazioni della mediana granata. Capitolo cessioni: Meitè è andato al Milan mentre i giovani Millico, Edera e Segre sono stati ceduti in prestito in Serie B per garantirgli minutaggio.

CAGLIARI 7: Mercato importante per gli isolani che erano partiti con obiettivi di medio-alta classifica e si sono ritrovati a lottare per non retrocedere. In difesa è arrivato Rugani dal Rennes, via Juventus, che con Godin forma una coppia di centrali molto valida; in mediana ci sono i ritorni di Nainggolan e Deiola e l'arrivo di Duncan a dare maggior qualità e quantità al reparto. Non si sono operate cessioni importanti, come quella paventata di Pavoletti, mentre sono partiti quei calciatori che hanno deluso nella prima parte di stagione come Ounas e Oliva.

PARMA 7: Conti, Man, Zirkzee, Zagaritis, Bani e Pellè: sei acquisti per risalire la china ed esorcizzare lo spettro della retrocessione. E' l'attacco il reparto che ha subito il maggior restyling: Zirkzee è un prospetto molto interessante che arriva dal Bayern Monaco e del quale si dice un gran bene; sarà da valutare l'impatto che potrà avere Pellè, al rientro in Italia dopo l'esperienza in Cina e con una carta di identità che conta ormai 35 primavere; Man potrebbe essere una ulteriore sorpresa visto il curriculum alla Steaua Bucarest; Bani e Conti rappresentano due certezze per la difesa. A mister D'Aversa ora spetterà il compito di amalgamare i nuovi arrivi ai calciatori già presenti in rosa: urge trovare la giusta quadra al più presto per evitare sgradevoli sorprese in classifica.

CROTONE 5: I soli arrivi di Di Carmine e Ounas non permettono ai calabresi di raggiungere la sufficienza. Stroppa avrà maggiori alternative in attacco ma, tuttavia, restano i problemi precedenti in difesa e nella zona nevralgica del campo.