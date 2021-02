Fasano, Costantini: "C'è voglia di reagire. Cerignola squadra forte"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Fasano Vito Costantini ha parlato alla vigilia del match con l'Audace Cerignola. Queste le sue parole:

"Siamo consapevoli di affrontare una squadra forte, abbiamo preparato la gara con tutte le attenzioni possibili nonostante il poco tempo a disposizione. Abbiamo tanta rabbia in corpo perché vogliamo dare finalmente una svolta alla nostra stagione. Sono fiducioso, riusciremo a dare una giusta e dovuta soddisfazione a chi vuole bene al Fasano. La rosa è cambiata molto, alcuni devono ritrovare la condizione ma la società si sta muovendo bene per far sì di rendere ancora più competitiva questa squadra.

Nonostante le posizioni di classifica, Fasano-Cerignola è sempre una gara sentita. Loro sono una squadra che negli anni precedenti ha sempre lottato per salire di categoria, noi stiamo attraversando questo momento difficile nonostante l'ottimo lavoro fatto dalla società e da chi mi ha preceduto. Non stiamo ripagando i tifosi per tutto l'affetto, però posso garantire che c'è la volontà di tornare a regalare soddisfazioni e magari proveremo a tirar su la china già da domani".