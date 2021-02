V. Francavilla, Trocini: "Domani gara tosta. Contento del mercato"

È intervenuto in conferenza stampa Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia del match con la Vibonese in programma domani pomeriggio allo stadio "Luigi Razza". Queste le sue parole:

"Io credo che a parte, forse un paio, di episodi la squadra abbia sempre espresso un buon calcio. Non abbiamo mai demeritato sotto questo punto di vista. È chiaro che ci sono state molte situazioni poco congeniali, come ad esempio i continui infortuni, che hanno limitato tanto. I ragazzi ora stanno bene e stiamo facendo bene. Dobbiamo pensare partita dopo partita, i punti adesso pesano. La partita di domani sarà una gara difficile, la Vibonese è una squadra forte, composta da giocatori importanti e di categoria. Dobbiamo restare concentrati e sul pezzo.

Al di là se in casa o fuori serve sempre restare concentrati, come ho detto prima, in questo campionato non ci sono partite semplici e domani è una di queste, i ragazzi lo sanno bene. Sono molto contento del mercato. Sicuramente sono arrivati giocatori importanti, come quelli che avevamo prima e che per infortunio non abbiamo purtroppo avuto a disposizione. Sono molto contento anche per Marino che ha ripreso ad allenarsi e per noi rappresenterà un valore aggiunto importante".