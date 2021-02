La Cavese rivoluzionata dal mercato sfida il Bari con Auteri a rischio

Una campagna acquisti che ha cambiato il volto della squadra: una Cavese profondamente rivoluzionata dalla sessione invernale di calciomercato. Sono addirittura 25 le operazioni tra entrate e uscite: 11 gli ingressi, 14 le partenze. Tutti i reparti sono stati ritoccati.

La "rivoluzione d'inverno" degli aquilotti era iniziata con i ritorni di Campilongo e del ds Lamazza: a gennaio si è completato il restyling della rosa. La Cavese è stata protagonista del mercato, seconda solo al Monopoli che ha concluso trenta operazioni tra acquisti e cessioni.

Promessa mantenuta dalla società: il patron Santoriello aveva annunciato che avrebbe fatto di tutto per cambiare le sorti di questa stagione che sembrava maledetta. Alle promesse hanno fatto seguito i fatti: ora sarà il campo a dover parlare.

Il prossimo avversario è il Bari. Squadra col dente avvelenato per gli ultimi risultati con mister Auteri sulla graticola, al centro delle critiche. Una trasferta che solo sulla carta è proibitiva: sfatato il tabù vittoria, gli aquilotti dovranno necessariamente cercare di strappare almeno un punto per dare continuità di risultati e alimentare le speranze per la salvezza.