Taranto-Francavilla, i convocati di mister Laterza

Turno infrasettimanale in vista per il Taranto, che affronta nella giornata di domani il Francavilla in Sinni, allo stadio Erasmo Iacovone. Il pareggio contro l'Altamura è stato, tutto sommato, buono. Ritornare in campo dopo un mese di assenza non è mai facile. Ecco perchè, la sfida contro il Francavilla può rappresentare una buon test per ritrovare continuità e la prima vittoria dell'anno, tra le mura amiche. Intanto, Giuseppe Laterza, tecnico dei rossoblù, ha comunicato i 24 convocati. Il match, ricordiamo, si giocherà domani allo Stadio Erasmo Iacovone alle ore 14:30 ed è valido per la 15°giornata di Serie D Girone H.

Ecco la lista dei calciatori:

Sposito 2001, Zecchino 2003, Ciezkowski 2001; Rizzo, Guastamacchia, Gonzalez, Marino 2000, Boccia 2002, Shehu 2002, Ferrara 1999; Tissone, Marsili, Matute, Diaby 2000, Acquadro, Marrazzo 2002; Guaita, Santarpia 2000, Mastromonaco 2000, Falcone, Serafino 2001; Abayian, Calemme e Diaz.