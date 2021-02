UFFICIALE - Brindisi, tris di innesti: ecco Buglia, Monteleone e Diop

Dopo l'ufficialità dell'ingresso in società di Daniele Arigliano, il Brindisi ha comunicato anche gli innesti di tre nuovi calciatori: si tratta di Federico Buglia, Salvatore Monteleone e Cheikh Diop.

Attaccante 2002 Buglia arriva con la formula del prestito dalla Virtus Francavilla, dopo aver collezionato con gli imperiali diverse presenze tra Coppa Italia e Lega Pro, rientra invece dal prestito al Messina il terzino classe 2001 Monteleone.

Infine Diop, esterno classe 1999, proviene dal Bitonto, ma per lui in passato esperienze in Serie D anche con le maglie di Sorrento, Fasano e Casarano.

Buglia è a disposizione per il match interno di domani con la Puteolana, mentre Monteleone e Diop hanno già esordito con la maglia biancazzurra in occasione del pareggio esterno di domenica sul campo del Picerno.