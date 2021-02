Foggia-Teramo: le formazioni ufficiali

In campo tra poco allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Teramo, nel match valevole per la 22a giornata del girone C di Lega Pro. Fischio d'inizio fissato per le ore 17.30.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FOGGIA: Fumagalli, Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Dell'Agnello, Curcio, D'Andrea, Salvi, Kalombo, Garofalo, Di Jenno. All. Marchionni

TERAMO: Lewandowski, Tentardini, Soprano, Arrigoni, Mungo, Ferreira Costa, Bombagi, Pinzauti, Vitturini, Santoro, Piacentini. All. Paci

Potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-teramo/358740.html