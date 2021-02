Novara, gli ultimi movimenti di mercato

Ultimo giorno di mercato piuttosto tranquillo per il Novara che vede tuttavia un importante movimento in entrata, vestirà l’azzurro l’attaccante Riccardo Moreo in prestito dal Cosenza.

Classe 1996 è cresciuto nelle giovanili del Milan, esordisce in legapro con la maglia dell’Albinoleffe a 18 anni, in serie D con il Prato realizza 20 reti, nella prima parte di questa stagione 8 presenze senza incidere con la maglia della Lucchese battuta proprio dal Novara domenica scorsa.

Due uscite per gli azzurri, oltre a Zigoni passato al Mantova da segnalare la rescissione di Nigel Kyeremateng.