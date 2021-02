Serie D girone A, continua il braccio di ferro Gozzano-Bra

Sembra avviarsi ad essere una questione a due il discorso primo posto nel girone A di Serie D, il Gozzano batte in anticipo l’Imperia con una rete di Allegretti e mantiene due lunghezze di vantaggio sul Bra che senza troppi patemi rifila un tris di reti al Varese.

Perde contatto il Sestri Levante che non va oltre l’uno a uno a Saluzzo e viene raggiunto dal Pontdonnaz che nella ripresa ribalta il risultato a Borgosesia, valdostani a meno sei dal Gozzano ma con una partita in meno, granata di casa che dopo il match hanno annunciato il nuovo allenatore Rossini; quattro i pareggi di giornata tutti per uno a uno, un punto a testa nella sfida salvezza tra Arconatese e Fossano, stesso risultato anche in Sanremese-Casale e Derthona-Chieri.

Due successi esterni, oltre al Pontdonnaz conquista tre punti lontano dalle mura amiche la Folgore Caratese con un roboante e sorprendente soprattutto per l’entità in casa della Lavagnese; negli ultimi due incontri di giornata il Legnano in pieno recupero supera il Vado con doppietta di Cocuzza, la Castellanzese batte due a zero e sorpassa in classifica la Caronnese.

Risultati e classifica di giornata