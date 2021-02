Serie C girone A, il Renate torna in vetta

Diventa sempre più appassionante la lotta per il vertice nel girone A di Serie C, il Como dopo una serie di vittorie tra cui i big match contro Alessandria e Renate cade inopinatamente a Pistoia e cede il passo proprio al Renate che supera di misura tra le mura amiche il Grosseto tornando al primo posto con un margine di due lunghezze; dietro sale al terzo posto l’Alessandria che con due reti nelle battute iniziali della partita batte l’Olbia a cui non basta il gol di Ragatzu.

Solo un pareggio in questo ventunesimo turno, quello tra Pro Vercelli e Pro Patria con i bustocchi bravi a portare a casa un punto in dieci contro undici per tutto il secondo tempo; torna al successo dopo tre mesi il Novara che vince con sorprendente facilità la sfida salvezza contro la Lucchese, gli azzurri archiviano la pratica nel primo tempo finito tre a zero e sperano di ripartire da questa vittoria per un girone di ritorno migliore rispetto alla deludente andata.

Il match più divertente di giornata è quello tra Juventus U23 e Giana, ai lombardi non basta la doppietta di Corti, i bianconeri con due gol di Brighenti e la rete di Alcibiade conquistano i tre punti; Albinoleffe-Pergolettese viene decisa da un gol di Gelli, il Pontedera passa a Piacenza per due a zero con le marcature di Magrassi e Semprini.

Il programma è completato dal successo della Pro Sesto sul campo di una Carrarese in difficoltà e dalla vittoria grazie ad un’autorete del Lecco su uno sfortunato Livorno.

Risultati e classifica di giornata