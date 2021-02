Giugliano: annunciato il nuovo ds Agliano

Di oggi l'ufficialità della nomina, da parte del presidente Palma, del nuovo direttore sportivo. Enzo Agliano ha maturato notevole esperienza in Serie D, facendosi sempre apprezzare col suo ottimo operato. È riuscito ad ottenere risultati importanti in contesti e piazze differenti, tra queste Isola Liri, Giulianova, Isernia e Termoli. In Campania, qualche anno fa, subentrò in corsa alla Frattese, contribuendo alla conquista di un'insperata salvezza.

Ecco le sue prime dichiarazioni, da neo dirigente gialloblù: "Sono orgoglioso di far parte di questa grande famiglia, un ringraziamento va al presidente Palma per avermi concesso questa opportunità. Giugliano è una grande piazza, dove i tifosi sono competenti e ambiziosi. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e risalire la china, riportando tranquillità e serenità all'intero ambiente."

Con l'avvento del nuovo direttore sportivo, al quale va un caloroso benvenuto, continuerà il lavoro già avviato dalla nuova proprietà. L'obiettivo resta quella di creare basi solide alla società e garantirgli un futuro roseo.

UFFICIO COMUNICAZIONE