La Salernitana pesca tra gli svincolati: preso Kristoffersen

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ’97 Julian Kristoffersen. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2024 e indosserà la maglia numero 19.

“Sono felicissimo di essere arrivato in un club italiano così importante e ambizioso” le prime parole in granata di Kristoffersen. “Avevo richieste da diversi club europei ma quando mi è stata prospettata la possibilità di venire qui a Salerno sono stato davvero entusiasta. Sono rimasto colpito dalla bellissima città, dalla sua caldissima tifoseria e non vedo l’ora di iniziare”.