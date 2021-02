Potenza, Mazzeo è rossoblu Il calciatore disponibile da domenica

Fabio Mazzeo è un nuovo calciatore del Potenza. Come si evince dalla foto postata dalla società rossoblu sulla pagina Facebook della società, con il presidente che mostra la firma sulla "variazione di trasferimento per professionisti", l'attaccante campano è il nono colpo della campagna acquisti invernale. Domani non ci sarà a Caserta per un piccolo problema al piede, ma per domenica potrà esserci contro il Foggia.