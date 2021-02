Foggia, Marchionni: "Gara non semplice. I ragazzi hanno dato tutto"

Intervenuto nel post-gara in conferenza stampa, l'allenatore del Foggia Marco Marchionni ha analizzato il pareggio interno dei rossoneri con il Teramo. Queste le sue parole:

"Avevamo di fronte una squadra forte, organizzata e reduce da una vittoria importante, non era facile e si è visto in campo. Il punto lo porto a casa volentieri, questa è la terza partita che non subiamo reti ed è merito dei ragazzi, che anche oggi hanno dato tutto.

Se giochiamo a calcio, qualcosa la creiamo sempre, non possiamo permetterci di giocare soltanto con i lanci lunghi anche se oggi bisogna dare merito all’avversario, che ci ha portato ad essere poco pericolosi in avanti".