Mimmo Bellacicco a IamCMT: "Il futuro del torneo Scirea è..."

I Am Calcio Matera ha raggiunto telefonicamente Mimmo Bellacicco direttore Organizzativo della Coppa Scirea, torneo giovanile U16 di fama internazionale, per comprendere se c'è la possibilità di riavviare la macchina organizzativa e dare vita alla 24esima edizione.

Bellacicco, dopo lo stop forzato dello scorso anno, state vagliando eventuali soluzioni per realizzare la manifestazione?

Assolutamente sì, già da qualche mese abbiamo avviato i contatti con diversi Club italiani ed internazionali che vorrebbero essere presenti. Ricordo che a Giugno la città di Matera vivrà un evento importante come quello del G-20, ed in questo ambito la Coppa Scirea rientrerà di sicuro in quelle manifestazioni di contorno proprio perché conosciuta a livello mondiale. Le istituzioni hanno già mostrato interesse auspicando la realizzazione del torneo. Speriamo che il calcio giovanile torni presto alla normalità, il nostro intento è quello di fissare la manifestazione per settembre 2021, il nostro staff è già a lavoro per individuare le società partecipanti, pandemia permettendo la Coppa Scirea tornerà a brillare per Matera e la Basilicata.