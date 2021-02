Benevento. Bilancio ancora in rosso: serve l'intervento di Vigorito

"Calcio e Finanza" ha analizzato la situazione finanziaria del Benevento Calcio. La società giallorossa ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2020 con un "rosso" di circa 25 milioni di euro, il doppio rispetto all'anno precedente quando era di 13,9 milioni. Aver dominato il campionato di Serie B, quindi, è costato molto in termini economici alla proprietà.

Analizzando il dettaglio, il Benevento, nella stagione 2019/20, ha avuto ricavi pari a 8,1 milioni di euro. Ovviamente, vista la pandemia ed il conseguente slittamento della chiusura del campionato, una parte delle entrate è stata spostata nel 2020/21. Il calo registrato è connesso anche all’assenza del paracadute (che aveva garantito 9,4 milioni nel 2018/19) e alla contrazione dei ricavi da gestione dei calciatori, scesi da 3,4 milioni a 151mila euro. Lo "spostamento" della fine del campionato ha comportato anche un calo dei costi, da 37,7 a 33,6: i costi del personale sono stati pari 18,1 milioni di euro (20,8 milioni nel 2018/19); gli investimenti per l'acquisto dei calciatori sono stati, invece, di 11,8 milioni: Moncini l'acquisto più oneroso con 3 milioni; dopo di lui Barba a 1,9 ed Insigne a 1,5.

Il Benevento registra dalla stagione 2016/17 perdite per circa 67 milioni di euro: ciò ha voluto dire per il presidente Vigorito mettere di tasca propria, tramite la holding Maluni, 50 milioni di euro, dei quali 22 durante la stagione 2019/20 e uno già investito per quella in corso.