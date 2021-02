Fasano-Audace Cerignola: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio ''Vito Curlo'' le formazioni di Fasano e Audace Cerignola, che si affrontano alle 14:30 nel match valevole per della 15° giornata del Girone H del campionato di Serie D. Questi i ventidue titolari che scenderanno in campo dal primo minuto:

FASANO: Suma, Urquiza, Dorval, Bourras, Petruzzi, De Miranda, Narese, Amoruso, Losavio, Bernardini, Difino. A disposizione: Caccetta, Brescia, Nellar, Dellino, Lopez, Lanzone, Nadarevic, Stracqualursi, Trovè. Allenatore: Vito Costantini.

AUDACE CERIGNOLA: Chironi, Silletti, Russo, De Cristoforo, Acampora, Allegrini, Colucci, Esposito, Leonetti, Muscatiello, Verde. A disposizione: Tricarico, Syku, Amoabeng, Conti, Amabile, Scuderi, Tedesco, Barrasso, Monopoli. Allenatore: Michele Pazienza.

Aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/citta-039-di-fasano-audace-cerignola/361033.html