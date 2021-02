Taranto-Francavilla, Laterza: "L'entusiasmo è un fattore determinante"

Nel primo pomeriggio è di scena allo stadio Iacovone, Taranto-Francavilla in Sinni. Per i rossoblù è un buon test per ritornare alla vittoria, dopo l'esordio in questo 2021, domenica scorsa contro l'Altamura al Tonino D'Angelo. C'era tanta attesa per una squadra che, nella prima parte di stagione ha dimostrato di avere la fame delle grandi, per fare il salto di categoria. Il direttore sportivo Francesco Montervino, lo ripete spesso: "Bisogna sudare la maglia". Un concetto recepito dall'intera squadra e i risultati parlano da sè.

Inoltre, il tecnico rossoblù Giuseppe Laterza ha evidenziato nella conferma stampa di vigilia un concetto piuttosto determinante per affrontare la stagione con estrema tranquillità: entusiasmo. Quest'ultimo è in tutto, sia durante la settimana che nei 90' della domenica. Anzi, questo fattore deve essere la priorità per rafforzare ancora di più lo spirito di gruppo ed esprimersi al meglio durante le partite di campionato. Il test contro l'Altamura è stata anche l'occasione di vedere i nuovi acquisti, su tutti l'esperto Tissone, tassello di qualità e di spessore. "I ragazzi sono sicuramente più carichi di domenica scorsa, finalmente abbiamo la possibilità di svolgere il nostro lavoro al meglio. Nello spogliatoio c'è entusiasmo e per noi questa è ulteriore spinta". Massimo rispetto dunque per il Francavilla, ma il Taranto deve necessariamente riprendere il proprio cammino, in attesa dei recuperi di campionato. Detto questo, la partita di scena alle 14:30 allo stadio Erasmo Iacovone e il primo recupero contro il Fasano - il 10 febbraio - diranno molto sulle ambizioni costruite dai Delfini.

A proposito di stadio, Giuseppe Laterza si è espresso anche sul fattore campo, mancato nelle ultime sfide. Ricorderemo infatti la trasferta su campo neutro a Ginosa al Teresa Miani contro il Real Aversa e, dunque, tornare tra le mura amiche è un punto esclamativo aggiuntivo all'elemento che si respira e che Laterza auspica, in casa Taranto. "Torniamo a giocare nel nostro stadio e cercheremo di affrontare la partita nel migliore dei modi", ha dichiarato il tecnico.