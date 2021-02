Vibonese-Virtus Francavilla: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Luigi Razza" le formazioni di Vibonese e Virtus Francavilla, nel match valevole per la 22° giornata del girone C del campionato di Lega Pro. Fischio d'inizio fissato per le ore 15.

Questi gli schieramenti ufficiali:

VIBONESE (3-5-2): Marson; Bachini, Redolfi, Sciacca; Ciotti, Laaribi, Vitiello, Tumbarello, Rasi; Berardi, Parigi. A disposizione: Mengoni, Spina, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Di Santo, Statella, Riga, Mancino, Fomov. Allenatore: Angelo Galfano.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Calcagno, Caporale, Sparandeo; Di Cosmo, Castorani, Franco, Tchetchoua, Nunzella; Ciccone, Vazquez. A disposizione: Crispino, Negro, Zenuni, Celli, Carella, Maiorino, Miccoli, Delvino, Magnavita, Adorante. Allenatore: Bruno Trocini.

Potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/vibonese-virtus-francavilla/358744.html