La Casertana legittima la vittoria con Rosso e piega il Potenza

E' un guizzo di Rosso a permettere alla Casertana di piegare il Potenza e di raggiungere la quinta vittoria nelle ultime sei gare. I falchetti trovano la rete della vittoria al 21' quando l'esterno d'attacco campano sfrutta un passaggio in profondità di Izzillo e batte Marcone. Lo stesso Izzillo ci riprova in altre due circostanze, ma è impreciso. Il Potenza si vede soltanto al 44' con Ricci che sfiora di poco la traversa. Nella ripresa è Rosso a sprecare la possibile doppietta personale calciando su Marcone al 56'. La squadra di Capuano ha poche idee e riesce a farsi vedere dalle parti di Avella al 74' con un colpo di testa di Gigli. Il Potenza tenta l'assalto finale, ma la Casertana regge il muro e si mette a +7 sulla zona play-out. Invece la formazione lucana resta ancorata nella zona rossa della classifica e per la terza partita di fila non riesce a segnare ed è un dato preoccupante che andrà colmato dalla prossima gara contro il Foggia.

CASERTANA 1

POTENZA 0

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Konate, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Izzillo (73’ Matese); Rosso (94’ Rillo), Castaldo (46’ Cuppone), Turchetta (92’ Polito). A disp.: Dekic, Zivkovic, De Lucia, Varesanovic, Longo, Matos, Pacilli. Allenatore: Guidi.

POTENZA (3-5-2): Marcon; Conson (46’ Nigro), Gigli, Sepe; Coccia, Coppola, Sandri (47’ Romero), Ricci (64’ Di Livio), Panico; Volpe (64’ Bruzzo), Salvemini. A disp.: Santopadre, Brescia, Noce, Bucolo, Di Somma, Lauro, Fontana, Lorusso, Cavaliere. Allenatore: Capuano.

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Laudato-Matera)

RETE: 21' Rosso

NOTE: Ammoniti: Rosso, Turchetta, Konate e Avella (C); Panico (P). Recupero: pt 1'; st 4'.