La Fidelis spreca due rigori, ma piega 2-1 il Molfetta ed è seconda

Al termine di un derby al cardiopalma, la Fidelis Andria riesce in maniera rocambolesca a battere il Molfetta, proseguendo la sua corsa nelle zone nobili della classifica. I federiciani sono momentaneamente secondi, ad un punto dalla capolista Picerno.

Dopo un primo tempo che ha visto i federiciani chiudere in vantaggio grazie al gol in mischia realizzato da Venturini, nella ripresa è successo di tutto. I ragazzi di Panarelli sprecano incredibilmente due rigori, prima con Cristaldi, poi con Cerone: mostruoso Rollo in entrambe le circostanze, che riesce a tenere in vita i biancorossi. Il Molfetta perviene al pareggio al minuto 81' grazie al gran destro di Triggiani, su cui Anatrella non può nulla.

La gara sembra destinata al pareggio, ma Caprioli commette un'ingenuità e si fa espellere all'85', lasciando i suoi in inferiorità numerica. Nel recupero Cerone riscatta il rigore fallito e con un destro chirurgico batte finalmente Rollo, realizzando il gol partita.