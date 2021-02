Gladiator-Giugliano 0-0: le due avversarie si dividono la posta

Si dividono la posta in palio Gladiator e Giugliano. La quattordicesima giornata di campionato vede i sammaritani ricevere i gialloblù per una grande sfida.

Lo spettacolo mostrato al "Piccirillo" è stato buono per i locali, peccato per l’assenza del pubblico per la normativa covid. Per il team di Clemente Santonastaso si tratta del terzo pareggio conquistato nelle ultime quattro giornate di campionato. Davvero buona la prestazione di Lorenzo di Finizio, abile nell’intercettare le parecchie occasioni create dai tigrotti. Unica nota stonata, l’allontanamento dal campo per il centrale Vitiello, che ha lasciato i nerazzurri in inferiorità numerica poco prima dell’intervallo. Per quanto riguarda invece l’attacco, buona la prestazione dell’intero reparto avanzato anche se, la sfera per più volte non ha varcato la linea bianca, sancendo cosi un nuovo pareggio per Di Paola e soci.

Ora per i gladiatori ci sarà la seconda ed ultima trasferta in quel di Sassari, contro il Latte Dolce. La compagine biancoceleste, è uscita sconfitta dalla trasferta laziale in quel di Ardea, contro il Team Florida. La classifica vede la compagine sarda con appena un punto in più rispetto ai nerazzurri. Motivo che, per i sammaritani, saranno chiamati a disputare una grande prova per poter tornare a casa con i tre punti e per superare proprio i sardi in classifica.

Gaetano Primo Catalano