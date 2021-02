Serie D, Lavello battuto a Nardò Il Picerno è primo Stop Francavilla

Nel giorno del compleanno del patron Curcio, il Picerno regala una grande gioia al suo presidentissimo. I ragazzi di Ginestra espugnano Aversa e diventa primo in classifica. La compagine melandrina apre con Zito dopo 3' e chiude la pratica all'89' con Konè, prima che i padroni di casa accorciano le distanze al 94' con Simonetti. Superato il Lavello (scivola al secondo posto) che viene battuto dal Nardò con la doppietta dell'ex Grumentum Val d'Agri Ciccio Potenza (entrambe le realizzazioni dagli undici metri) dopo essere rimasto in dieci per l'espulsione di Giunta. Stop per il Francavilla allo Iacovone che viene piegato da Falcone e Marsili nei primi 34'.