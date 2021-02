Taranto-Francavilla, vittoria firmata Falcone-Marsili: è 2-0

Vittoria di spessore per il Taranto allo stadio Erasmo Iacovone contro un avversario per certi versi ostici come Francavilla in Sinni. Come primo fattore c'è da considerare il fatto che i rossoblù rientravano solamente domenica scorsa nella trasferta contro l'Altamura, dopo una pausa durata più di un mese per i rinvii causa Covid; in secondo luogo, la compagine ospite è allenata da una vecchia volpe del calcio come Lazic. Il Taranto è cinico e porta a casa il primo successo di questo 2021. Il 2-0 è firmato Falcone e Marsili. I ragazzi di Laterza hanno mostrato una maturità piuttosto convincente e con i prossimi impegni in vista, le sensazione sono positive.

La prima parte di gara è piuttosto a sprazzi con le due squadre che ripartono bene e fanno capire fin da subito di voler aprire la lattina già nei primi 45'. Il vantaggio arriva dai piedi di Falcone, che raccoglie un rimbalzo e di destro la mette alla sinistra di Cefariello. Il Taranto vuole chiuderla ma il Francavilla produce gioco soprattutto a centrocampo, mettendo in difficoltà la difesa rossoblù. Il reparto difensivo però è molto ordinato e annulla qualsiasi situazione di pericolo. Al 32' ecco la giocata che chiude il match: Marsili direttamente da calcio di punizione, da posizione impossibile, la mette sempre nell'angolo alto alla sinistra dell'estremo difensore ospite. E' 2-0. Dopo il doppio vantaggio, i rossoblù gestiscono le forze. Nel secondo tempo, la gestione è piuttosto limpida. Giuseppe Laterza comincia a pensare ai prossimi impegni e attua la girandola di sostituzioni: in 5' minuti Acquadro, Calemme e Abayian rilevano Tissone, Falcone e Diaz. Il ritmo di abbassa notevolmente e il Taranto porta a casa un successo importantissimo.

Il Taranto, come detto, ha mostrato maturità e mentalità. Era una partita da vincere e i Delfini l'hanno portata a compimento, senza fatiche estreme, non lasciando per strada punti d'oro. Il punto di forza sembra essere la panchina: giocatori di qualità per affrontare un campionato tanto difficile quanto alla portata di una squadra quadrata e che ha gamba. Domenica prossima c'è la trasferta insidiosa contro il Cerignola. L'auspicio, tuttavia, resta sempre lo stesso: vedere una squadra entusiasta e libera di esprimersi, in grado di giocarsela contro chiunque.