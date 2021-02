Puteolana: esonerato l'allenatore Grimaldi

L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e agli organi di stampa l'esonero dell'allenatore Teore Grimaldi. In seguito ai risultati ottenuti dal suo arrivo in panchina, la società ritiene che sia arrivato il momento di cambiar guida tecnica per dare una svolta alla stagione della 1902 affinché si raggiunga l'obiettivo prefissato.

Nelle prossime ore sarà reso noto il nome dell'allenatore che guiderà la squadra mentre a mister Grimaldi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto fino ad oggi ed un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Stessi auguri che la società proferisce al direttore sportivo Cavaliere, che ha rassegnato le proprie dimissioni nei giorni scorsi. Cosi come per l'allenatore, il nuovo diesse sarà comunicato nelle prossime ore.

Ufficio Stampa Asd Puteolana 1902