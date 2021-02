Con il Matera ha fatto il suo esordio nelle serie professionistiche. Ieri pomeriggio, da calciatore del Teramo, ha conseguito la laurea in Scienze Motorie e Sportive. Stiamo parlando di Andrea D'Egidio, che di professione fa il portiere e che nella stagione 2016-2017 ha difeso i pali della porta biancazzurra al XXI Settembre. A lui vanno gli auguri della redazione di I Am Calcio Matera per il risultato conseguito.