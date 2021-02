Gli auguri della Pol. Montescaglioso al calciatore Vincenzo Petruzzo

Ha compiuto ieri 31 anni Vincenzo Petruzzo, uno dei giocatori che più ha caratterizzato la Polisportiva Montescaglioso in questo decennio. Cuore e tenacia hanno fatto di lui un giocatore importantissimo per il calcio montese, come il salto di categoria in Promozione nella stagione sportiva 2012-2013 con i gol in semifinale e finale play off rispettivamente contro Lauria e Rotonda. Ed i tanti campionati di alto livello svolti tra Promozione e Prima categoria. Combattivo in campo ma mai sleale, un uomo a cui niente è stato regalato, sempre all’inseguimento di un obiettivo .

Petruzzo è quello che gli inglesi chiamano “workhorse”, letteralmente un “cavallo da lavoro” o “cavallo trainante”, una parola per descrivere una persona che lavora incessantemente a ritmi elevatissimi. Se si dovesse fare un paragone cinematografico la sua è una storia alla Rocky Balboa, un pugile poco elegante sul ring ma dotato di una tenacia fuori dal comune, arrivato anche lui ormai trentenne ad inseguire tanti obiettivi da regalarsi e da regalare al popolo montese. Ragazzo buono d'animo, spontaneo, amico di tutti , sempre disponibile e testardo ciò fa parte dell'essere montese e lui rappresenta la montesità vera. Con la speranza e l'augurio di rivederci di nuovo in campo con tanti obiettivi da raggiungere, ma intanto non ci resta che augurargli buon compleanno.

Tanti auguri Vincenzo!