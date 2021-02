La Cavese sfiora l'impresa, il Bari pareggia: 1-1 al San Nicola

La gara tra Bari e Cavese termina con un pareggio: il match conferma gli umori della vigilia, con la squadra di Auteri che non riesce a imporsi ma deve limitare i danni e la squadra di Campilongo che dà nuovi segnali di speranza per la salvezza.

In avvio è la Cavese a partire meglio spingendo soprattutto sulla fascia destra con Natalucci e Montaperto. La prima vera occasione della gara al 15esimo quando De Risio sfiora la rete con un tiro potente che si stampa sulla traversa.

Partita a ritmi alti con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Alla mezz'ora Bari due volte pericoloso: prima con un tiro di Ciofani ribattuto sul più bello, poi con Maita che sfiora il palo con un tiro a giro.

Risposta Cavese con un tiro di Gerardi troppo centrale. Al 42esimo passa la Cavese: lancio calibrato di Matera per Bubas che stoppa e tira da posizione defilata, il diagonale si infila nell'angolo. Rete di pregevole fattura. Si va all'intervallo.

A inizio ripresa il Bari non riesce a organizzare una reazione. La Cavese si difende con ordine senza soffrire. Ma al 72esimo il Bari affonda alla prima occasione creata nel secondo tempo: un cross di Sarzi trova D'Ursi solo sul secondo palo, colpo di testa e rete. Gara di nuovo in equilibrio.

Risponde immediatamente la Cavese con un missile di Gerardi: Frattali salva con un intervento prodigioso. Nell'ultimo quarto d'ora il Bari ci crede e si riversa in avanti, tuttavia non riesce a creare pericoli fatta eccezione per una occasione potenziale con Candellone che però sbaglia lo stop e viene fermato da Kucich.

Nel recupero è la Cavese a sfiorare il colpaccio: Matera su punizione colpisce la traversa. Dopo 6 minuti di extra-time finisce la gara.