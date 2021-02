Brindisi, Faccini non basta: la Puteolana la riprende nel finale

La Puteolana beffa nel finale il Brindisi e costringe i biancazzurri al pareggio. Succede tutto nella seconda frazione di gioco: prima il vantaggio dei padroni di casa con Faccini, poi il pari di Della Monica che fissa il punteggio sul definitivo 1-1.

CRONACA - Moduli speculari per i due allenatori che si affidano entrambi al 4-4-2. De Luca sceglie l'ultimo arrivato Buglia al fianco di Faccini in attacco, Grimaldi replica con la coppia Festa-Palumbo.

Primo tempo avaro di emozioni, da registrare solamente il tentativo dalla distanza di Fontanarosa al 15' che si spegne sul fondo. Poi soltanto tanta noia, con le due difese che prevalgono sui rispettivi attacchi.

Nella ripresa la musica cambia. De Luca getta subito nella mischia Palumbo che rileva Merito. Ed è proprio il nuovo entrato che propizia il gol del vantaggio al 67': l'esterno verticalizza per Boccadamo che dalla destra pennella al centro per l'accorrente Faccini che da pochi passi trafigge Romano. La replica dei campani è affidata a Ruggiero che pochi minuti dopo impegna Pizzolato sugli sviluppi di un calcio di punizione. Con il passare dei minuti, complice anche l'espulsione di Faccini, la Puteolana prende sempre più campo trovando il pareggio all'84' con Della Monica. Da qui alla fine non accade più nulla: termina 1-1 con le due formazioni che conquistano un punto a testa.

IL TABELLINO DEL MATCH

BRINDISI-PUTEOLANA 1-1

Reti: 22' s.t. Faccini (BR), 39' s.t. Della Monica (PU).

BRINDISI (4-4-2): Pizzolato; Monteleone (4' s.t. Diop), Sicignano, D'Angelo, Boccadamo; Merito (4' s.t. Palumbo), Iaia, Botta, Forbes; Buglia (28' s.t. Dario), Faccini. A disposizione: Lacirignola, Nives, Bottari, Gori, Pizzolla, Zanghi. Allenatore: Claudio De Luca.

PUTEOLANA (4-4-2): Romano; Delle Curti, Della Monica, Cavaliere, Nikolopulos; Riccio, Imbimbo (26' s.t. La Pietra), Fontanarosa (26' s.t. Fibiano), Ruggiero; Festa (34' s.t. Romeo), Palumbo. A disposizione: De Luca, Tommasini, Caiazzo, De Marco, Sorrentino, Scalzone. Allenatore: Teore Grimaldi.

Arbitro: Francesco Gai della sezione di Carbonia. Assistenti: Andrea Romagnoli e Giampaolo Jorgji, entrambi della sezione di Albano Laziale.

Note: partita disputata a porte chiuse a causa di restrizioni anti Covid.

Ammoniti: Monteleone, Boccadamo, Iaia (BR); Nikolopoulos, Ricci (PU).

Espulsi: al 33' del s.t. Faccini.

Recupero: 1' p.t.; 5' s.t.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA