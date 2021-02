Giana-Novara 2-2, vittoria buttata dagli azzurri

Probabilmente l’ambiente azzurro avrebbe firmato per tornare dalla doppia trasferta Lucchese-Giana con quattro punti ma quello maturato a Gorgonzola è un due a due che lascia l’amaro in bocca per come è maturato al Novara che subisce il pareggio in superiorità numerica quando la partita era solo da controllare. Quattro reti tutte nella ripresa, gli azzurri confermano i progressi dell’ultimo periodo, la Giana ha il merito di non mollare mai e continuando così potrebbe raggiungere un’altra salvezza.

Matura uno zero a zero tutto sommato giusto nel primo tempo, Novara sottotono La Giana fin dalle prime battute di gioco si fa preferire ad un Novara che sembra in difficoltà su un campo piccolo che non conosce e molto pesante per la pioggia che cade su Gorgonzola da quasi 24 ore, padroni di casa pericolosi al 7’ con Ferrario che impegna Lanni ad una non facile parata in corner, al 14’ più semplice la parata dell’estremo azzurro su Greselin. Il Novara si fa vedere al 24’ quando Panico viene anticipato di un soffio su una bella punizione tagliata di Lanini, lo stesso Lanini al 35’ ci prova su calcio piazzato, para Acerbis. Al 40’ Novara vicino al vantaggio con Lanini sul cui diagonale Acerbis si tuffa in ritardo e rischia di subire gol, prima dell’intervallo da segnalare una punizione sulla barriera di Greselin da ottima posizione.

Un pareggio amaro per il Novara La ripresa parte con il botto, al 3’ Panico si accentra e lascia partire una gran conclusione che batte Acerbis, supergol dell’attaccante azzurro; si fa male Hrkac e il Novara subisce il pareggio al 10’ quando Perico in area dopo un angolo viene lasciato libero di calciare, uno a uno e tutto da rifare per la formazione di Banchieri. Al 21’ su una conclusione di Cortinelli l’estremo di casa è ancora una volta incerto, sul prosieguo dell’azione viene atterrato Lanini, rigore per il Novara che lo stesso Lanini trasforma mettendo a segno la quarta rete in tre partite in questo girone di ritorno. La partita si mette bene per Collodel e compagni, al 27’ secondo giallo per Perna che lascia i suoi in dieci, qui manca il Novara perché non va quasi mai vicino al tris e lascia spazio alla Giana che sulle palle ferme è sempre pericolosa, al 41’ Marchetti viene steso in area e stavolta il penalty è per i lombardi con il neo entrato Dalla Bona che trasforma. Per il Novara è tardi per provare a fare il terzo gol e il due a due lascia l’amaro in bocca ai piemontesi.

GIANA-NOVARA 2-2

Marcatori: 3’st Panico (N), 10’st Perico (G), 22’st Lanini (N) su rigore, 42’st Dalla Bona (G) su rigore.

Giana (3-5-2): Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Montesano (30’st D’Ausilio); Perico, Palazzolo (35’st Rossini), Pinto (30’st Dalla Bona), Griselin (23’st Capano), Zugaro; Ferrario (23’st Corti), Perna. A disposizione: D’Aniello, Zanellati, Barazzetta, Finardi, Benatti, Demaria. All. Brevi

Novara (4-2-3-1): Lanni; Cortinelli, Pogliano, Migliorini, Cagnano; Hrkac (8’st Bortoletti), Collodel; Malotti (15’st Zunno), Lanini, Panico (39’st Ivanov); Rossetti. A disposizione: Desjardins, Bove, Buzzegoli, Moreo, Gonzalez, Pagani, Bianchi, Bellich, Cisco. All. Banchieri

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Note: Corner 6-1. Ammoniti Pinto, Perna e Corti per la Giana, Panico e Pogliano per il Novara. Espulso Perna al 27’ del secondo tempo per somma di ammonizioni. Match giocato a porte chiuse.