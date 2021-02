Virtus francavilla, colpo esterno al "Razza": battuta la Vibonese 2-1

Colpo esterno della Virtus Francavilla al "Razza" di Vibo Valentia. I biancazzurri superano 2-1 i padroni di casa della Vibonese grazie ai centri, uno per tempo, di Castorani e Sparandeo e conquistano il secondo successo consecutivo dopo quello di domenica scorsa con la Turris.

Dopo l'ottimo avvio dei padroni di casa, la Virtus sblocca il risultato al quarto d'ora: cross di Franco dalla destra, Castorani prende il tempo a tutti e di testa insacca alle spalle di Marson. La Vibonese prova a replicare immediatamente con Berardi, ma la sua conclusione viene prontamente respinta da Costa.

La ripresa si apre con il raddoppio dei biancazzurri dopo appena cinque giri di lancette: Di Cosmo spizza per Sparandeo che da pochi passi beffa Marson per lo 0-2. La squadra calabrese non ci sta e dopo aver sfiorato il gol a più riprese, accorcia le distanze nel finale con La Ragione. Troppo tardi però: la Virtus vince 1-2 e sale a quota 28 punti in classifica, facendo irruzione in zona play-off.

IL TABELLINO DEL MATCH

VIBONESE-VIRTUS FRANCAVILLA 1-2

Reti: 46' s.t. La Ragione (VI) 15' p.t. Castorani, 5' s.t. Sparandeo (VF).

VIBONESE: Marson, Rasi, Redolfi, Sciacca, Berardi (41' s.t. Statella), Ciotti, Tumbarello, Parigi, Laaribi (33' s.t. La Ragione), Bachini (12' s.t. Ambro), Vitiello (12' s.t. Spina). A disposizione: Mengoni, Falla, Leone, Di Santo, Riga, Mancino, Fomov. Allenatore: Angelo Galfano.

VIRTUS FRANCAVILLA: Costa, Castorani (25' s.t. Zenuni), Vazquez (25' s.t. Adorante), Franco, Caporale, Sparandeo, Nunzella (43' s.t. Carella), Tchetchoua (44' s.t. Celli), Calcagno, Di Cosmo, Ciccone (15' s.t. Maiorino). A disposizione: Crispino, Negro, Miccoli, Delvino, Magnavita. Allenatore: Bruno Trocini.

Arbitro: Giuseppe Emanuele Repace della sezione di Perugia. Assistenti: Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Andrea Nasti di Napoli. Quarto Ufficiale Fabrizio Arcidiacono della sezione di Acireale.

Note: partita disputata a porte chiuse a causa di restrizioni anti Covid.

Ammoniti: Vitiello, Berardi (VI); Vazquez, Nunzella (VF).

Espulsi: /.

Recupero: 1' p.t.; 6' s.t.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA