Puteolana: Ciaramella nuovo allenatore, Mennitto nuovo ds

L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e gli organi di stampa di aver affidato la panchina dei Diavoli Rossi a mister Andrea Ciaramella mentre il ruolo di direttore sportivo a Francesco Mennitto.

L'allenatore, classe 1965, è nativo di Durazzano. Per lui un passato da calciatore con un curriculum che parla per lui e presenze sia nei campionati di Serie C1 che Serie C2. Da tecnico non sono mancate le panchine di spessore, come Audax Cervinara, Vico Equense, San Tommaso e Frattese.I tifosi granata lo ricordano però per il gioco spumeggiante espresso con la squadra flegrea durante l'ultima stagione di Eccellenza. Un campionato di spessore fino alle dimissioni datate febbraio 2020, con lo sbarco a Malta per guidare l'Hamrun Spartans.

Il direttore invece, che si distingue per le proprie capacità organizzative e soprattutto professionali, vanta esperienze, tra le altre, a Nola, Frattese e Savoia.

Diamo quindi il benvenuto nella casa del Diavolo al nuovo mister e diesse

Ufficio stampa Asd Puteolana 1902