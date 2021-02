Bisceglie-Avellino 1-1: Bernadotto rimedia ma è un'occasione sprecata

L'Avellino non va oltre l'1-1 in casa del Bisceglie fallendo l'opportunità concessa dalla Cavese che poco prima aveva fermato il Bari.

I lupi restano al terzo posto a meno quattro dai galletti; i padroni di casa brindano all'esordio stagionale del tecnico Papagni con un prezioso punto.

Gli impegni ravvicinati inducono Braglia ad un turnover che non premia. L'Avellino ci prova ma non punge perché Bernadotto e Adamo s'impegnano ma fanno troppa confusione, Carriero non è in palla e Santaniello non riesce ad entrare nel vivo dell'azione.

Il Bisceglie ringrazia e trova il vantaggio con un colpo di testa di Cecconi da angolo. La reazione degli ospiti è nell'imbucata di De Francesco per Bernadotto, murato da Russo. Prima del tè caldo Cecconi sfiora una clamorosa doppietta con una gran conclusione da cinquanta metri deviata in angolo da Forte.

Braglia converte il 3-5-2 in 4-4-2 con l'inizio della ripresa sostituendo lo spento D'Angelo e l'ammonito Illanes e dopo quattro minuti Bernadotto trova l'1-1 correggendo un diagonale di Adamo scaturito da una bella giocata di Carriero.

Trovato il pari, i lupi cercano il vantaggio ma le occasioni latitano. Così è il Bisceglie a mettere i brividi all'ottantesimo con la punizione di Cittadino che sbatte sul palo a Forte battuto. Il legno sveglia in qualche modo l'Avellino che nel finale può recriminare per la deviazione aerea di Dossena, di poco alta, e soprattutto per un calcio di rigore non concesso nonostante un evidente mani in area nerazzurra.

Bisceglie - Avellino 1-1, il tabellino.