Banchieri: "Avremmo firmato per quattro punti tra Lucchese e Giana"

Simone Banchieri accetta il pareggio maturato nel finale con la Giana anche se la sensazione di aver sprecato un'occasione c'è nell'ambiente azzurro: "Per come è andata la partita dovevamo vincere, abbiamo un punto in più in classifica ma dà fastidio prendere gol alla fine, i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, mi è piaciuto l'atteggiamento, lo spirito, il modo di stare in campo, come si sono aiutati e come hanno creato i presupposti per fare gol, dovevamo prestare più attenzione nella parte finale, quando c'è un calcio d'angolo può succedere di tutto, andiamo avanti considerando che si prima di Lucca ci avessero detto che avremmo fatto quattro punti lo avremmo accettato.

Come succede spesso nel calcio quando arrivi vicino al novantesimo, quando si è stanchi si possono commettere degli errori. Non dovevamo concedere quel calcio d'angolo dal quale è nato il rigore; la squadra ha fatto la partita che doveva fare, dovevamo vincerla. Abbiamo rischiato poco dopo il due a uno prima dell'episodio, voltiamo pagina e andiamo avanti; Ivanov è un buon giocatore e ho ritenuto di farlo esordire, si allena bene e si sta ambientando con il nostro ambiente".