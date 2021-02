Potenza, esonerato Eziolino Capuano Fatale la sconfitta di Caserta

Eziolino Capuano non é più il tecnico del Potenza. L'allenatore di Pescopagano paga la sconfitta di Caserta e la scarsa vena realizzativa della squadra. Difatti dopo il pari ad occhiali contro il Palermo, il presidente Caiata non era stato contento dell'atteggiamento troppo difensivista della squadra, e lo si é notato ieri al Pinto senza un tiro in porta. Nelle prossime ore si saprà chi prenderà il suo posto.