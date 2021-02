Foggia, proseguono gli allenamenti in vista della trasferta di Potenza

Prosegue a spron battuto la marcia di avvicinamento dei satanelli al match di domenica al "Viviani" contro il Potenza, valido per la 23° giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Attivazione tecnica, esercitazioni sulle fasi di possesso e non possesso alternate al lavoro aerobico; a seguire, partitella a tema e partita finale a ranghi misti.

Rimasto fermo ai box in via precauzionale Alessio Curcio; lavoro differenziato in palestra per Aramini, mentre prosegue nel suo protocollo personalizzato di recupero Michele Rocca.

Per quanto riguarda Curcio, gli esami strumentali effettuati dal fantasista presso lo Studio Radiologico dei Dottori Troya, hanno evidenziato una lesione parcellare del vasto mediale della coscia destra; gli eventuali tempi di recupero saranno valutati con attenzione dallo staff medico del club rossonero nelle prossime 72 ore.