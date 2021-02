Taranto, Laterza: "Dobbiamo sempre avere l'atteggiamento giusto"

La vittoria contro il Francavilla in Sinni assume diverse sfumature positive in casa Taranto. In primis il ritmo partita, dopo lo stop forzato di oltre un mese. Il pareggio contro l'Altamura, domenica scorsa, ha mostrato una squadra in ripresa seppur con diversi punti su cui lavorare per ritornare in pieno regime, ricominciando l'assalto alla vetta. Tuttavia, di un concetto siamo pienamente convinti ed è sotto gli occhi di tutti: questo Taranto piace sia per mentalità che per interpreti. Il mercato di riparazione ha regalato diversi calciatori di esperienza, vedi Tissone e Diaz, che vanno ad incrementare un roster di tutto rispetto per affrontare un girone ruvido come quello H della Serie D.

Domenica prossima c'è il Cerignola, avversario non proprio semplice che cercherà di fare punti per la risalita in classifica. Da parte dei rossoblù ci si attende una conferma dopo tutto quello di buono visto finora, soprattutto nei match complicati come la trasferta di Picerno, Casarano e Gravina, superati con prestazioni confortanti nonostante qualche punto lasciato per strada per errori nei minuti finali delle gare. Giuseppe Laterza, nel post vittoria contro il Francavilla nell'infrasettimanale della 15°giornata, ha dichiarato: "Ci tengo a fare i miei complimenti ai ragazzi, non era una partita facile. Siamo stati bravi a portarci in vantaggio e raddoppiare. Dobbiamo migliorare la nostra forma, allenarci bene e dosare le forze. Ho avuto risposte importanti, dobbiamo senza dubbio restare intelligenti". Una dichiarazione importante quella del tecnico rossoblù, che ha impiantato i semi dell'identità e, finalmente, i frutti possono essere raccolti settimana dopo settimana ma, resta cruciale un fattore: la continuità. Il Taranto ha le armi per essere continuo nel rendimento e nei risultati e il campo ci dirà tanto in questo filotto di partite che attende i Delfini.

Sulla prossima gara contro il Cerignola, Laterza sottolinea: "La consapevolezza di essere una grande squadra ci pone autostima, dobbiamo avere sempre l'atteggiamento giusto. Bisogna lottare in ogni partita perchè non esistono partite facili. Loro hanno perso la scorsa gara, dunque vorranno ottenere risultato e ci affronteranno con cattiveria. Dobbiamo ragionare partita dopo partita cercando di capire dove migliorare".