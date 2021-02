Potenza, in tre per la panchina: Orlandi, Legrottaglie e Gallo

Domattina si conoscerà il nome del nuovo allenatore del Potenza. Per il dopo-Capuano sono tre gli allenatori in lizza per la panchina della squadra rossoblu. Da escludere un ritorno di Mario Somma. Quindi sono questi i nomi che circolano in queste ore: Nevio Orlandi, Nicola Legrottaglie e Fabio Gallo. Quest'ultimo due settimane fa era stato vicino all'Alessandria per prendere il posto di Attilio Gregucci.